Elon Musk distrugge i suoi smartphone regolarmente; Ecco i presunti render del Tesla Phone

Elon Musk è un personaggio piuttosto atipico, questo ormai lo abbiamo capito. Tuttavia, in pochi si aspettavano che il CEO di SpaceX potesse arrivare a distruggere regolarmente i suoi smartphone per motivi di sicurezza. Avete capito bene: non sostituire, distruggere.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Panda Security e come potete vedere su SlashLeaks, Musk è solito "rendere inutilizzabili" i suoi vecchi dispositivi per non meglio precisate questioni di sicurezza. Il CEO di SpaceX non si limita a cambiare smartphone ed eliminare i dati presenti in esso con le tecniche più avanzate, ma lo fa anche distruggere fisicamente, in modo da essere sicuro che non si possa più recuperare in alcun modo.

Questa pratica è emersa durante le recenti indagini legate al tweet che Elon Musk aveva scritto contro il sub inglese. Non è quindi chiaro se il CEO di SpaceX abbia veramente l'abitudine di distruggere i suoi smartphone o se si sia trattato solamente di una "dichiarazione di circostanza" per via del processo. Tuttavia, visto che stiamo pur sempre parlando di Musk, non ci sorprenderebbe che il CEO di SpaceX sia così interessato alla sua privacy.

In ogni caso, in seguito al diffondersi di questa notizia, sono iniziati a circolare online i primi presunti render di un misterioso Tesla Phone. Non ci sono molte informazioni in merito, se non le immagini che potete vedere in calce alla notizia, ma secondo alcune fonti Musk starebbe pianificando il suo approdo nel mercato smartphone. Il 2020 potrebbe essere l'anno ideale: staremo a vedere.