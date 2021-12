Elon Musk su Dogecoin: 'è migliore di qualsiasi cosa abbia mai visto'

Nel recente episodio del podcast di Lex Fridman, il CEO di SpaceX e Tesla Elon Musk è tornato a discutere del Dogecoin, e senza mezzi termini ha affermato che è migliore di qualsiasi cosa abbia mai visto.

Nel corso della chiacchierata, che è stata ripresa anche dallo stesso Musk sul proprio profilo Twitter, il miliardario sudafricano ha confrontato Bitcoin e Doge, esprimendo opinioni a favore di quest'ultimo token.

Ancora una volta, Musk ha ricordato a Fridman che rispetto al Bitcoin (che resta la criptovaluta più famosa e diffusa a livello mondiale), Dogecoin ha un volume di transazioni più elevato e commissioni inferiori. Sulla scia di quanto affermato in precedenza sul Bitcoin, Elon Musk ha spiegato che questo "non si può usare in modo efficace per la maggior parte delle cose" a causa del costo delle transazioni molto elevate. Inoltre, ha anche espresso perplessità sulla velocità delle transazioni che sono "comicamente basse" per essere nel 2021.

Elon Musk nel corso dell'anno che si sta per concludere ha più volte parlato del Dogecoin: proprio qualche settimana fa ha annunciato che Tesla consentirà gli acquisti con Dogecoin, ma solo per il merchandising.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, DOGE viene scambiato a 0,1701 Dollari, il 6,40% in meno rispetto ad ieri.