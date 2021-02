Elon Musk: i Dogecoin potrebbero essere la moneta del futuro, ma fate attenzione

Elon Musk sta portando in alto il valore dei Dogecoin. La questione sta attirando particolarmente l'attenzione del mondo tech, tanto che si inizia già a pensare in grande.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TMZ, in questi giorni in cui l'atipico imprenditore sta spingendo particolarmente i Dogecoin, questi ultimi stanno guadagnando una certa reputazione sia nel mondo tecnologico che finanziario. Ricordiamo che si tratta di una criptovaluta inizialmente nata per scherzo, la cui valutazione nel 2018 è stata definita dal suo stesso creatore come "mania del mercato", quindi la situazione è alquanto criptica, qualcuno potrebbe definirla a tratti "surreale".

In ogni caso, TMZ è riuscita a "intercettare" Musk per un'intervista direttamente in strada mentre quest'ultimo firmava autografi e veniva elogiato per aver "fatto salire" il valore dei Dogecoin. Durante la breve "chiacchierata", il CEO di SpaceX ha affermato che i Dogecoin e le criptovalute in generale potrebbero potenzialmente diventare la moneta del futuro. Insomma, come fatto notare dalla fonte, "Quello che era iniziato come un meme/scherzo potrebbe diventare la vostra prossima banca".

Tuttavia, Musk ha anche dichiarato che le persone non dovrebbero investire i risparmi di una vita in criptovalute. In parole povere, secondo l'atipico imprenditore: Dogecoin sì, ma senza esagerare. Il CEO di SpaceX ha inoltre affermato di essere a conoscenza del fatto che questa criptovaluta è nata come uno scherzo.

Nel frattempo, Musk ha pubblicato un altro tweet, in cui si può vedere la faccia di Gene Simmons, bassista del noto gruppo rock Kiss, che ha recentemente pubblicato un'immagine a favore dei Dogecoin. L'ultima faccia che compare è quella del rapper Snoop Dogg, che qualche ora fa ha pubblicato sui social un'immagine in cui si legge "Snoop Doge".