Elon Musk dona 1 milione di Dollari per piantare alberi in tutto il mondo

Elon Musk e tante personalità americane, tra cui youtuber ed influencer legati al mondo della tecnologia, hanno annunciato di aver effettuato delle donazioni in una startup che si è prefissata l'obiettivo di piantare 20 milioni di alberi in tutto il mondo entro il 1 Gennaio 2020.

L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla ha donato 1 milione di Dollari, l'equivalente di 1 milione di alberi, che lo mettono al primo posto in classifica davanti allo youtuber MrBeast che è fermo a 100.002 alberi (100mila Dollari) ed Alan Walker.

L'imprenditore e filantropo di Pretoria ha mostrato immediatamente interesse per il progetto, ed ha chiesto il tipo di alberi piantati ed altri informazioni. Mr.Beast ha risposto che i tronchi sono stati piantati in tutti i continenti tranne l'Antartide, in quanto il clima non lo consente.

Musk ha anche scherzato sulla cosa, cambiando il nickname su Twitter in "Treelon", con tanto di foto profilo che ritrae una foresta.

La donazione arriva poche ore dopo la decisione del tribunale di non archiviare la causa intentata da Vernon Unsworth, il sub inglese che il sudafricano ha accusato di pedofilia lo scorso anno. A Dicembre, infatti, Musk dovrà andare a processo per il tweet del "pedo guy" pubblicato nel 2018 mentre Unsworth si accingeva a salvare la squadra di calcio thailandese intrappolata nella grotta.