Elon Musk donerà 100 milioni di dollari a chi creerà una nuova tecnologia per l'ambiente

Elon Musk è sempre alla ricerca di innovazioni tecnologiche che permettano lo sviluppo di nuovi strumenti per un futuro migliore, anche in campo ambientale. L’ultimo suo annuncio prevede addirittura una donazione di 100 milioni di dollari come premio per lo sviluppo di un sistema funzionante di cattura dell’anidride carbonica.

È stato lo stesso CEO di Tesla ad avere diffuso questo messaggio tramite Twitter, social network dove è particolarmente attivo tra meme – come gli ultimi “effetto domino” e “usate Signal” postati dopo le rivolte a Capitol Hill - e piccoli teaser delle novità dei suoi brand.

Il messaggio è molto chiaro e lo potete leggere integralmente in calce all’articolo, ma non svela niente altro oltre alla mostruosa cifra in questione. I dettagli sull'imminente competizione per la cattura delle emissioni di carbonio organizzata da Elon Musk non sono stati rilasciati, ma dovrebbero arrivare "la prossima settimana".

Questa non è la prima volta che un'azienda cerca l'aiuto del pubblico per sviluppare una tecnologia di cattura del carbonio da utilizzare nelle proprie fabbriche per rallentare il tasso di cambiamento climatico indotto dall’uomo: nel 2018 X-Prize ha assegnato a cinque team una parte del grande premio pari a 20 milioni di dollari, ma si tratta di un quinto del finanziamento offerto dal magnate sudafricano. Sarà senza dubbio interessante vedere quante persone intenderanno partecipare a questa competizione, ma soprattutto quale sarà il progetto finale e quanto potrà contribuire al calo delle emissioni.

Intanto Elon Musk continua a pensare a Marte: secondo lui i futuri coloni del Gigante Rosso utilizzeranno una criptovaluta chiamata “Marscoin” per concludere ogni accordo sul pianeta.