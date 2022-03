Elon Musk dovrebbe far controllare i tweet? Grimes è hacker? Le ultime notizie

In seguito all'annuncio del nome della bambina di Elon Musk e Grimes, la coppia (o ex coppia) è tornata al centro dei riflettori per via di due notizie distinte. Da un lato ci sono i tweet di Musk, dall'altro gli attacchi di Grimes.

Partendo da ciò che riguarda il CEO di SpaceX, come riportato anche da TechCrunch, Melissa Armstrong della SEC (Securities and Exchange Commission), ovvero l'ente federale statunitense che vigila sulla borsa valori, ha affermato che l'imprenditore potrà essere soggetto a indagini finché continuerà a utilizzare Twitter per divulgare informazioni che riguardano gli investitori.

In parole povere, la SEC ha ricordato a Musk che dovrebbe far controllare i suoi tweet (ricordiamo che nel 2018 l'ente federale ha richiesto che ci sia una pre-approvazione per alcuni tweet pubblicati dal CEO di SpaceX, in seguito alla questione dei contenuti che hanno causato i problemi con la SEC). Insomma, la questione dei tweet di Elon Musk è ancora al centro del dibattito negli Stati Uniti d'America.

Arrivando a Grimes, la compagna di Musk (anche se non si comprende se i due si siano effettivamente lasciati o meno, viste le informazioni discordanti in merito) è al centro di una notizia per certi versi inaspettata. Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget, la musicista canadese nel 2012 avrebbe effettuato un attacco DDoS contro il blog Hipster Runoff.

La "confessione" di Grimes è arrivata a marzo 2022, nell'ambito di un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Vanity Fair. Il motivo? Il succitato blog avrebbe pubblicato una foto "non voluta" in cui la cantante baciava un suo amico a un party. Ovviamente la notizia dell'hacking non è passata inosservata ed è stata riportata anche da fonti come Pitchfork.