Elon Musk: ecco la prima fotografia del tunnel sotterraneo di Los Angeles

L’amministratore delegato di, sabato scorso ha condiviso attraverso il proprio account ufficiale Twitter la primissima immagine del tunnel sotterraneo di Los Angeles, che è in fase di costruzione sotto la metropoli americana.

I primi test sono stati effettuati ad Hawthorne, sotto il quartier generale di SpaceX in California, ed altrove nel sobborgo di Los Angeles, dopo che la città ha concesso alla società il permesso di effettuare i test nel mese di agosto.

Quella che trovate in calce, però, è la primissima fotografia da quando è iniziata la costruzione del tunnel, dopo il video-concept presentato all’inizio dell’anno.

La notizia arriva a qualche ora di distanza dalla pubblicazione di quella relativa al nuovo tunnel che la stessa società sta scavando a Maryland, da 10 miglia.

La scelta di Los Angeles, però, non è casuale, e Musk l’ha scelta perchè lavora nella vicina Hawthorne e soprattutto per ridurre i famosi ingorghi cittadini, che rallentano il traffico. L’obiettivo è quello di velocizzare il traffico attraverso un mezzo di trasporto composto da un tubo a bassa pressione a levitazione che, secondo le stime, permetterà agli utenti di viaggiare da New York a Washington in 29 minuti.