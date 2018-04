Elon Musk ed il Cyber Drago scatenano il web. Le reazioni di Spyro e Game of Thrones

Come vi abbiamo riportato qualche ora fa su queste pagine, Elon Musk attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha formalmente annunciato il nuovo progetto su cui sta lavorando: un cyber drago. E mentre al momento ancora non conosciamo se si tratta di uno scherzo o meno, non si sono fatte attendere le reazioni.

E se Musk ha rincarato la dose, affermando che "si tratta di un mercato poco considerato", motivo per cui ha scelto di puntarci, gli utenti continuano a scherzare e fare domande al fondatore di SpaceX ed amministratore delegato di Tesla.

Ovviamente non mancano le risposte dei fan di Game of Thrones, alcuni dei quali hanno anche lanciato un suggerimento a Musk ed alla stessa HBO, invitandoli ad "assoldare" il drago dell'imprenditore sudafricano per prendere il posto di Viserion di Daenerys, una delle protagoniste della fortunata serie tv basata sui romanzi di George Martin.

Poco dopo è arrivata la risposta direttamente dall'account Twitter ufficiale di Game of Thrones, il quale ha invitato Musk a piegarsi e prestare giuramento alla Casa Targaryen. Immediata è arrivata la risposta dello stesso Elon Musk, che evidentemente nella serie tv è schierato dalla parte di qualche altra casata e proprio per questo motivo ha invitato i gestori a non costringerlo ad utilizzare le sue spade laser. C'è aria di guerra a quanto pare tra Musk ed i Targaryen.

Più pacata invece la reazione dell'account ufficiale di Spyro, il popolare personaggio della famosa serie di videogiochi. In questo caso i gestori si sono soffermati sull'aspetto estetico, chiedendo a Musk se il drago su cui sta lavorando sia viola.

Al momento Musk ancora non ha risposto, ma le sorprese sono dietro l'angolo.