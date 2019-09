Elon Musk eletto personalità del mondo tech più influente

Un'indagine ha cercato di creare una classifica delle personalità del mondo tech più influenti all'interno della Silicon Valley. È stato chiesto a 3.600 dipendenti del settore tech quale fossero, secondo la loro opinione, i CEO e gli innovatori con maggiori capacità di ispirare gli altri.

Tra la rosa di nome che hanno ottenuto più voti troviamo Jeff Bezos, Satya Nadella di Microsoft, Jack Ma e Mark Zuckerberg. Ma a spuntarla è Elon Musk, patron di Tesla, Space X e The Boring Company.

L'indagine è stata portata avanti dal portale Hired, che si descrive come un'azienda in grado di fare incontrare i più grandi talenti del mondo con le più aziende più innovative sul mercato. Un marketplace soprattutto utilizzato da insider del mondo tech.

Ed è proprio agli utenti della sua piattaforma che Hired ha chiesto di indicare quale fosse la personalità più influente del settore, e perché.

Le motivazioni sono interessanti: molti hanno indicato Musk perché non ha paura di pensare in grande, anche quando le chance sono basse. In altre parole, Elon Musk non si pone mai obiettivi a breve termine.

La top 5 della classifica, partendo dal primo posto e andando a scendere, include Elon Musk, Jeff Bezos, Satya Nadella, Mark Zuckerberg e Jack Ma. Nella top 10 troviamo anche quattro donne, c'è Sheryl Kara Sandberg al sesto posto, Susan Wojcicki (Youtube) è ottava, Marissa Mayer (ex Yahoo, primo ingegnere donna di Google) è nona, Anne Wojcicki chiude invece la classifica al decimo posto. Il patron di Netflix Reed Hastings è, invece, al settimo posto.