Elon Musk, un'emoji a forma di cacca a chi contatta l'ufficio stampa Twitter

Ad Elon Musk proprio non stanno simpatici i giornalisti. Il CEO di SpaceX ha annunciato di aver impostato una risposta automatica a tutti coloro che contatteranno l’ufficio stampa di Twitter.

Nello specifico, chi si rivolgerà all’indirizzo di posta elettronica press@twitter.com riceverà una risposta automatica contenente un’emoji a forma di cacca. Musk lo ha annunciato con estremo orgoglio sul proprio account Twitter, e Forbes l’ha confermato in via ufficiale dal momento che ha provato a scrivere una mail all’indirizzo in questione, ricevendo l’emoji come risposta.

Elon Musk ha modificato in maniera importante l’approccio di Twitter nei confronti della stampa da quando ha rilevato la compagnia: in precedenza il social network era solito rispondere in maniera gentile ed istantanea alle richieste di commento, ma da Ottobre (ovvero da quando l’imprenditore sudafricano ha assunto il ruolo di CEO) la situazione è cambiata radicalmente ed il press office ha completamente smesso di rispondere alle email.

Non si tratta di una prima volta in quanto Musk si è sempre mostrato diffidente ed ostile nei confronti dei giornalisti, in quanto ritene abbiano una sorta di pregiudizio nei confronti delle sue compagnie. Nel 2020 Tesla ha chiuso l’ufficio stampa chiudendo l’ufficio pubbliche relazioni, e non è escluso faccia lo stesso anche con Twitter.