Elon Musk e l'ennesimo annuncio: Twitter sarà utilizzabile solamente in dark mode

Dopo che l'eliminazione del fact check di Twitter su Musk ha ampliato ulteriormente il dibattito relativo alle modalità di gestione del social dei cinguettii da parte dell'imprenditore, quest'ultimo è tornato a pubblicare tweet. Questa volta, Musk ha esplicitato a livello ufficiale la volontà di rendere Twitter utilizzabile solamente in dark mode.

L'annuncio è arrivato mediante un tweet di Elon Musk pubblicato nella giornata del 27 luglio 2023 in risposta a quanto pubblicato dall'account DogeDesigner, che chiedeva mediante un'apposita immagine quale fosse il look migliore per Twitter tra quello classico (che vede un ampio utilizzo del colore azzurro) e quello in "modalità scura".

Ebbene, l'imprenditore ha risposto che "presto questa piattaforma avrà solamente la "dark mode". È migliore in ogni modo possibile". In parole povere, prendendo per buone le parole di Musk, presto la "light mode" che ha accompagnato per lungo tempo la lettura dei tweet sparirà, rendendo Twitter, anche visivamente, un posto più "oscuro".

Non è un caso che portali come The Verge stiano utilizzando sempre più spesso la parola "divisivo" in modo associato a Musk. Per il resto, come ben potete immaginare, c'è già chi chiede di mantenere la versione classica, anche se non è chiaro quanto l'imprenditore sia disposto ad ascoltare un feedback di questo tipo.