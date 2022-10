Elon Musk entra nella sede di Twitter con un lavandino: accordo chiuso?

Mentre il mondo tech discute in merito alla possibile imminente chiusura dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, l'imprenditore ne ha combinata un'altra delle sue. Infatti, il CEO di SpaceX si è recato all'headquarter di Twitter con un lavandino in mano.

Sì, avete capito bene. Come riportato anche da TechCrunch, nonché come si può vedere in un video pubblicato dallo stesso Musk su Twitter (che ha già raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo), l'imprenditore è effettivamente entrato nella sede centrale di Twitter a San Francisco (California) con un lavandino.

Insomma, chi pensava di averle viste ormai tutte in questa vicenda, ora deve sicuramente ricredersi. In ogni caso, la "trovata" di Musk fa riferimento a un meme diffuso sul Web ormai da anni, ovvero "let that sink in". Quest'ultimo sfrutta un gioco di parole in inglese, ma in parole povere il significato più "profondo" è che sarebbe bene prendersi un momento per pensare a qualcosa per capirlo ulteriormente. Il significato "meno profondo" è invece l'azione effettuata da Musk.

Al netto di questo, il video pubblicato dal CEO di SpaceX ha ovviamente acceso ulteriormente le indiscrezioni secondo cui l'acquisizione sarebbe ormai conclusa. D'altronde, il "momento clou" è quello del 28 ottobre 2022, data entro la quale Musk deve concludere il tutto per non far ripartire il processo.