Elon Musk, evento imminente: novità per il razzo Starship per Luna e Marte

Elon Musk e SpaceX sono finalmente pronti a presentare novità relative al razzo Starship, che si prevede servirà per la Luna e per Marte. I dettagli su cosa verrà effettivamente mostrato durante l'evento sono in realtà ben pochi, ma sicuramente la presenza di Musk lascia intendere che ci siano diverse notizie non di poco conto.

In ogni caso, non manca molto per scoprirlo. Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, Elon Musk e soci sono pronti a effettuare la presentazione a partire dalle ore 03:00 italiane dell'11 febbraio 2022. In parole povere, l'evento andrà in scena nella notte italiana tra il 10 febbraio e l'11 febbraio 2022, ovvero poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Insomma, si tratterà di una diretta che probabilmente seguiranno solamente gli italiani che sono soliti fare le "ore piccole" (nonché ovviamente gli utenti esteri).

Al netto di questo, chiaramente la presentazione verrà trasmessa sul canale YouTube ufficiale di SpaceX, quindi potreste voler tenere d'occhio quest'ultimo. Al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile il link alla diretta, ma in ogni caso sicuramente gli interessati non avranno troppi problemi a reperirlo nei giusti orari. In linea generale, consigliamo di mantenere monitorati anche il profilo Twitter di SpaceX e il sito Web ufficiale di SpaceX, così da non perdersi nulla.

Per il resto, si tratta di un momento importante per il settore spaziale, in quanto, come detto in precedenza, SpaceX sembra aver intenzione di fare grandi cose con il razzo Starship, puntando dritta alla Luna e con obiettivo a più lungo termine Marte.