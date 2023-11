Elon Musk shock: Apple toglie la pubblicità e la Casa Bianca condanna

Elon Musk si è veramente spinto oltre il limite. In ambito Tech, è Apple a essersi mossa subito, togliendo la pubblicità da Twitter X, ma è arrivata anche una ferma condanna della Casa Bianca in merito al contenuto di un tweet dell'imprenditore.

Come riportato da Axios e 9to5Mac, questo accade non solamente in seguito a un report che ha evidenziato la presenza su Twitter X di pubblicità legate ad Apple (e altre aziende) a fianco di contenuti antisemiti e teorie del complotto, ma soprattutto dopo un commento shock lasciato da Musk sotto a un post antisemita (in cui l'imprenditore scrive: "Hai detto la verità").

Arriva dunque dalle pagine del New York Times la notizia che la Casa Bianca ha condannato fermamente quanto fatto da Musk. Inoltre, ANSA riporta che "il dipartimento per le comunicazioni della Commissione europea ha chiesto a tutti i servizi esecutivi dell'Ue di interrompere la pubblicazione di annunci pubblicitari su X". In quest'ultimo caso, vengono citate "ampie preoccupazioni relative alla diffusione della disinformazione".

Lo stop alla pubblicità Apple su Twitter X è insomma solamente la punta dell'iceberg della reazione che il mondo sta avendo per quanto fatto da Elon Musk. In calce potete trovare la risposta di Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca, in risposta al tweet shock dell'imprenditore. La situazione è in continua evoluzione: ad esempio, dalle pagine di Bloomberg si apprende che alcuni investitori avrebbero iniziato a chiedere la sospensione di Musk da Tesla.