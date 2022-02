Elon Musk l'ha fatta veramente grossa: ecco su cos'era il tweet della discordia

Elon Musk non è di certo il CEO più tranquillo che esista in circolazione, dato che nel corso degli anni è stato al centro di miriadi di notizie, positive e non, ma in ben pochi si aspettavano ciò che l'atipico imprenditore ha fatto di recente su Twitter. Infatti, questa volta Elon si è spinto "oltre il limite".

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e Gizmodo, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2022 Musk ha pubblicato un tweet, ora rimosso, che ha generato parecchie polemiche anche tra i "sostenitori" del CEO di SpaceX. Cosa conteneva il "tweet della discordia"? Un'immagine raffigurante Adolf Hitler, che, in quello che Musk probabilmente definirebbe un "meme", veniva comparato al Primo Ministro canadese Justin Trudeau.

Musk sembra non aver preso bene il fatto che quest'ultimo ha invocato l'Emergencies Act in Canada. In parole povere, il Governo canadese sta cercando di gestire le proteste del cosiddetto "Convoglio della Libertà", un movimento di camionisti no-vax che sta causando disordini civili in svariate parti del globo. L'Emergencies Act consente ora al Governo canadese di congelare i conti bancari di coloro che partecipano alle proteste senza dover passare per il tribunale, in modo da avere uno strumento per cercare di bloccare prontamente i disordini.

Il CEO di SpaceX aveva già attirato polemiche in passato "sostenendo" le proteste, ma ora con questo tweet, come ben potete immaginare, ha incrementato a dismisura le polemiche. Musk ha poi cancellato il tutto, lasciando intendere di aver capito di aver esagerato, ma nella serata del 17 febbraio 2022 sul profilo Twitter dell'atipico imprenditore è comparso un altro criptico tweet in cui si legge: "Le ragioni per odiare vengono ricordate meglio delle ragioni per amare". Non è chiaro a cosa si riferisca Elon, ma di certo le polemiche non sono destinate a placarsi.

Sono in molti in ogni caso a pensare che questa volta Musk l'abbia combinata grossa. Tra l'altro, le polemiche arrivano a pochi giorni della grande questione Neuralink.