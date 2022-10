Elon Musk, festa di Halloween nel castello di Dracula: invitata anche Angelina Jolie

Archiviata l’acquisizione di Twitter, Elon Musk è pronto a concedersi una giornata di relax. Secondo quanto emerso, il nuovo proprietario del social network di microblogging avrebbe organizzato u na grande festa di Halloween al castello di Bran, anche noto come “il castello di Dracula”.

La lista degli invitati include molti VIP, oltre che personalità legate al mondo della Silicon Valley. Tra tutte spiccano i nomi degli attori Angelina Jolie e Adrian Grenier, oltre che il fondatore di PayPal Peter Thiel (con cui condivide un’amicizia decennale) ed il co-fondatore di Google Sergey Brin.

Il castello in questione si trova nei pressi di Brasov, in Transilvania. Si tratta di un posto leggendario, e non è chiaro se all’interno vi sia realmente vissuto Vlad Dracul, il nobile rumeno vissuto nel 15esimo secolo.

Nel frattempo, continuano le grandi manovre sul nuovo Twitter di Elon Musk. Secondo quanto riportato, Twitter potrebbe far pagare la spunta blu agli utenti, ad un prezzo di 19,99 Dollari al mese: la nuova funzione dovrebbe diventare attiva entro il 7 Novembre 2022 e sarà estesa anche a coloro che hanno già il profilo verificato.

La scelta di Musk di acquistare il social network non è stata accolta favorevolmente dagli utenti, e Twitter è stato sommerso di commenti antisemiti e razzisti.