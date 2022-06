Elon Musk, uno dei figli cambia nome e genere: 'non desidero essere imparentato a lui'

Mentre Elon Musk è alle prese con la questione Twitter, che è divenuta più chiara qualche giorno fa a seguito della conference call che ha tenuto con i dipendenti del social network, il figlio diciottenne Xavier prende le distanze.

Come riportato dal sito di gossip TMZ, infatti, Xavier Musk avrebbe avviato le procedure per il cambio di nome e genere, per chiamarsi Vivian Jenna Wilson.

Nella documentazione ufficiale depositata presso il tribunale di Los Angeles, si legge che il figlio del miliardario ha avviato la pratica per una questione di “identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma”. Insomma, vuole davvero allontanarsi dal fondatore di Tesla e SpaceX.

Qualche mese fa Elon Musk è diventato papà per la settima volta: a marzo è infatti nata Exa Dark Sidæreal, detta Y. Anche in questo caso, il nome è tutto da decifrare come avvenuto per il sesto figlio nato dalla relazione con la cantante Grimes. All’epoca, Elon Musk spiegò il significato del nome in occasione del podcast Joe Rogan Experience, dove spiegò che "la X si pronuncia normalmente, Æ invece si legge 'ash'. A-12 è un mio contributo e si riferisce ad Archangel 12, il precursore dell'SR-71, l'aereo più bello di sempre”.