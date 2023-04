Elon Musk fonda X.AI: la nuova società che si occuperà d'intelligenza artificiale

Solo qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato della creazione di X Corp da parte di Elon Musk. Oggi, il Wall Street Journal riporta la notizia secondo cui l’amministratore delegato di Twitter avrebbe fondato X.AI, una nuova società dedicata all’intelligenza artificiale.

La costituzione sarebbe avvenuta lo scorso mese, ed il segretario della compagnia sarebbe Jared Birchall mentre Musk dovrebbe fare da direttore esecutivo. Non sono però almeno al momento chiari i piani che ha Elon Musk per questa nuova compagnia, tanto meno se stia già assumendo ingegneri o specialisti in IA per lo sviluppo di nuovi prodotti.

La notizia è sicuramente singolare, dal momento che a più riprese Elon Musk si è scagliato contro l’intelligenza artificiale, in quanto ritenuta estremamente pericolosa per l’umanità.

Qualche giorno fa però è emerso il rapporto secondo cui Twitter sarebbe al lavoro su un rivale di ChatGPT, avendo comprato 10mila GPU dedicate esclusivamente all’intelligenza artificiale. In un’intervista rilasciata su Twitter Spaces, però Musk non ha fatto menzione dei suoi piani per lo sviluppo di un modello multimodale simile a GPT di OpenAI.

X.AI corrisponde però anche al marchio di X.Corp, la società che controlla Twitter e che riprende il vecchio claim dell’app per tutto X di cui Musk aveva parlato prima dell’acquisto del social network.