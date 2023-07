Elon Musk, frecciatina su Threads: 'la gente si finge felice su Instagram per nascondersi'

Mentre Threads by Instagram faceva il pieno di iscritti, Elon Musk non ha nascosto tutta la sua contrarietà per la scelta di Zuckerberg ed attraverso un tweet (poi cancellato) ha lanciato una frecciatina al collega di Meta.

Il CEO sudafricano infatti in risposta ad un tweet arrivato da un utente che aveva pubblicato uno screenshot datato 21 Agosto 2018 in cui annunciava la cancellazione del suo account Instagram, ha affermato che “è infinitamente preferibile essere attaccati da estranei su Twitter, piuttosto che indulgere nella falsa felicità e nascondere il dolore su Instagram”.

Più diplomatico invece è stato Zuckerberg su Threads: in risposta ad un utente che chiedeva se la piattaforma possa effettivamente battere Twitter, il CEO di Facebook ha affermato che “ci vorrà del tempo, ma penso che dovrebbe esserci un’app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone su di essa. Twitter ha avuto l’opportunità di farlo ma non l’ha fatto. Speriamo di riuscirci noi”.

Il possibile incontro di MMA tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, quindi, si sposta anche sui social: da una parte c’è Musk con il suo Twitter (di cui non è CEO) e dall’altra Zuckerberg che si è messo in diretta concorrenza all’uccellino blu con Threads che però ancora non è disponibile in Italia.