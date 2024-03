Elon Musk senza freni su OpenAI: tra meme e attacchi a Sam Altman

Dopo le dichiarazioni sulla mancanza di energia entro il 2025 per via dell'IA, Elon Musk è tornato al centro delle polemiche, colpendo OpenAI con critiche e ironia su Twitter X. Questa volta, non mancano persino fotomontaggi dell'attuale amministratore delegato Sam Altman.

Ricordiamo che di recente l'imprenditore, co-fondatore di OpenAI nel lontano 2015 (ha lasciato l'azienda da anni, ndr), ha fatto causa alla società perché, a suo dire, non avrebbe mantenuto la promessa di sviluppare un'IA open source e priva di fini di lucro, concentrandosi piuttosto su collaborazioni profittevoli con le Big Tech, come Microsoft.

Nei giorni successivi, Musk ha preso di mira l'attuale CEO Sam Altman attraverso critiche e fotomontaggi satirici etichettando OpenAI come "ClosedAI". Ha inoltre condiviso un post di DogeDesigner che deride le asserzioni di OpenAI circa la competizione diretta contro Microsoft. Le tensioni sono ulteriormente aumentate quando Musk ha accusato, per altre vicende, il New York Times di "propaganda". In sostanza, Musk continua a non essere certo tenero nei propri commenti.

Fonti come Bloomberg hanno riportato alcune osservazioni di Sam Altman tratte da un memo interno ad OpenAI, dove l'amministratore delegato descriveva Musk come "un suo eroe", ma sottolineando che vorrebbe il ritorno del vecchio Musk, quello che si confrontava coi concorrenti innovando tecnologicamente e non con le dinamiche attuali.