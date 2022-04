Elon Musk senza freni: 'voglio acquistare Coca-Cola per rimetterci dentro la cocaina'

L’acquisizione del social network Twitter da parte di Elon Musk ha messo di buon umore il CEO di SpaceX e Tesla che nella notte italiana ha concesso ai suoi follower la classica ondata di tweet che, come avvenuto anche in altre circostanze, sono subito diventati virali.

In particolare, Musk ha affermato che “ora voglio acquistare Coca-Cola, per rimettere la cocaina nella bevanda”. Si tratta ovviamente di un tweet ironico, che però come spiegato dall’Insider si rifà ad un documento storico pubblicato dal National Institute of Drug Abuse.

A quanto pare, infatti, la cocaina era legale nel 1885 quando John Pemberton, un farmacista di Atlanta, produsse per la prima volta l’iconica bevanda che ha conquistato il mondo nei decenni a venire, diventando il brand più famoso del Globo insieme alla Ferrari. La ricetta di Pemberton includeva un estratto di cocaina ottenuto dalle foglie di coca: il farmacista descrisse la bevanda come una “medicina brevettuale” nonchè come un “drink tonico per il cervello”.

La teoria fu ripresa anche dal New York Times nel 1988, quando in un articolo dedicato alla Coca-Cola Company spiegava come la cocaina fosse inizialmente inclusa nella bevanda, ma fu rimossa nel 1900.

Il Business Insider ha provato a contattare Coca-Cola per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta.