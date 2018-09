Elon Musk fuma erba e annuncia piani per un VTOL elettrico durante un'intervista

Elon Musk non è il solito imprenditore miliardario. Col tempo è diventato un’icona per molti appassionati di tecnologia, che riesce a catalizzare spesso le attenzioni del pubblico e dei media. Questa volta, sono i piani per un velivolo elettrico ad aver fatto breccia, insieme alla particolare intervista in cui ne ha parlato.

Ospite al Joe Rogan Experience, un podcast su YouTube molto popolare negli Stati Uniti, Musk ha parlato dei piani per la realizzazione di un VTOL totalmente elettrico, capace di decollare e atterrare in verticale. Il CEO di Tesla ha ammesso che per ora non è una priorità, confermando che, allo stato attuale, tutte le energie sono concentrate sulla corsa allo spazio e nel settore automobilistico, che ha definito “Più importanti rispetto alla creazione di un VTOL elettrico.” Musk ha parlato anche dell’attuale dipendenza del mondo dai combustibili fossili, che ha definito “L’esperimento più stupido della storia umana”.

L’intervista è proseguita come da tradizione fino a quando Joe Rogan ha iniziato a fumare marijuana in diretta. Incuriosito, Musk ha prima chiesto se era legale, poi ha fatto un singolo tiro dallo spinello, sorseggiando insieme del whiskey. Un’atmosfera rilassata quella che si respirava durante l’intervista, che ha visto un Musk emozionato quando il discorso si è spostato sulla necessità di utilizzare energie rinnovabili al posto dei combustibili fossili.

“Stiamo giocando un gioco stupido con la nostra atmosfera e con gli oceani. Stiamo estraendo enormi quantità di carbonio dal sottosuolo e lo stiamo immettendo nell'atmosfera, è pazzesco. Non dovremmo farlo, è molto pericoloso. Dobbiamo accelerare la transizione verso energie sostenibili.” Un grido di allerta che più volte Musk ha fatto in passato, ma che per ora rimane inascoltato.