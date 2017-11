Elon Musk furioso: licenziati 700 dipendenti per scarso rendimento

L’amministratore delegato di Tesla nel corso della conference call tenuta la scorsa notte per annunciare i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno, ha annunciato che la compagnia ha licenziato lo scorso mese di ottobre ben 700 dipendenti a causa dello scarso rendimento.

I licenziamenti sono avvenuto dopo che Tesla ha allontanato 204 dipendenti di SolarCity, presso la propria sede a Roseville, California, nel mese di agosto.

Musk si è anche scagliato contro la stampa specializzata, rea secondo lo stesso di aver fornito indicazioni non precisa sul motivo di questi licenziamenti, sparando in prima pagina solo la notizia dei tagli al personale per fare click e senza specificare le motivazioni reali, ovvero lo scarso rendimento di dipendenti.

Interessante però notare che l’amministratore delegato della società specializzata in vetture elettriche, nonostante questa attenta spiegazione non ha rivelato quali rami aziendali siano stati coinvolti dai licenziamenti.