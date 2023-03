Elon Musk furioso per la popolarità di ChatGPT: nel 2018 ha tentato di rilevare OpenAI

La popolarità di OpenAI è sotto gli occhi di tutti, nonostante i bug in cui è incappata ChatGPT. Secondo un nuovo rapporto di Semafor, il CEO di Twitter Elon Musk sarebbe stato descritto come “furioso” a seguito del riscontro ottenuto dal chatbot della società che ha contribuito a cofondare.

Le frustrazioni di Musk arrivano anni dopo che si è allontanato da OpenAi per differenti di vedute sulla guida e sulla strategia da adottare per rincorrere Google.

Semafor lancia un’indiscrezione bomba: all’inizio del 2018 Sam Altman ed altri cofondatori di OpenAi avrebbero rifiutato una proposta messa sul piatto da Musk per gestire l’allora organizzazione no profit, il che ha portato alla frattura con l’attuale CEO ed alle dimissioni del sudafricano dal consiglio di amministrazione con conseguente ritiro dei suoi finanziamenti.

I dissapori sono confermati anche da alcuni tweet riportati in auge ora e pubblicati da Musk nei mesi successivi alla sua uscita da OpenIA. In uno di questi, il numero uno di Tesla e SpaceX si diceva “ancora confuso su come un’organizzazione no profit a cui ho donato circa100 milioni di Dollari sia diventata in qualche modo una società a scopo di lucro con capitalizzazione di 30 miliardi di Dollari”. Elon Musk aveva chiesto chiarezza per “capire di più sulla struttura di governance e sui piani per le entrate in futuro”.