Elon Musk gela gli azionisti: 'Sto pensando di ritirare Tesla dal mercato a 420 dollari'

I mercati finanziari sobbalzano, gli azionisti gelano e il web è in totale confusione. No, non è successo di niente di quel che pensate, ma Elon Musk ha dichiarato di voler ritirare la sua società dal mercato nel caso arrivi a 420 dollari di quotazioni.

L'annuncio è arrivato tramite il suo profilo Twitter ufficiale, nel quale ha scritto: "Sto pensando di rendere privata Tesla a 420 dollari". Nei successivi tweet, Musk ha detto che avrebbe strutturato il buyout in modo tale da permettere agli attuali azionisti dell'azienda di "stare con Tesla" e che avrebbe "assicurato la loro prosperità in qualsiasi scenario". Gli azionisti, secondo lui, dovrebbero avere le opzioni di vendere a 420 dollari o "tenere le azioni e diventare privati" con la società. Musk ha detto che rimarrebbe CEO e non venderebbe la sua partecipazione in Tesla. Insomma, sembra proprio che questa volta non stia scherzando, anche se in molti stanno bollando il tutto come qualcosa di praticamente impossibile da mettere in atto.

L'annuncio di Musk ha fatto salire il titolo a 363 dollari alle ore 19, quindi siamo ancora un bel po' lontani dai 420 dollari auspicati dal CEO della società. Tuttavia, secondo il Financial Times, il fondo saudita Public Investment Fund (Pif) avrebbe acquisito il 5% circa della società per una cifra pari quasi a 3 miliardi di dollari.