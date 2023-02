Elon Musk geloso della popolarità di Joe Biden su Twitter: bizzarra richiesta allo staff

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’improvvisa comparsa di Elon Musk nei feed Twitter di molti utenti, anche di chi non lo seguiva. Oggi, un nuovo rapporto di Platformer parla di una bizzarra richiesta giunta allo staff di Twitter da parte del CEO.

Secondo quanto riferito, a Elon Musk proprio non è andato giù che un suo tweet sul Super Bowl stesse ottenendo meno impression di quello del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Per tale ragione, avrebbe chiesto agli sviluppatori di trovare qualche modo per promuoverlo e farlo apparire nel feed di quante più persone possibili.

La richiesta sarebbe arrivata ad 80 software engineer che hanno iniziato a lavorare sotto traccia ad un progetto che garantisse che i tweet del numero uno della piattaforma social ricevessero un engagement significativo. In caso contrario, Musk li avrebbe anche minacciati di licenziarli e subito dopo la partita avrebbe preso il suo jet privato per un incontro faccia a faccia con il team responsabile di questo compito etichettato da James Musk (il cugino di Elon) su Slack come “di elevata urgenza”.

Lo staff di Twitter avrebbe lavorato tutta la notte su un sistema che ha moltiplicato per mille la possibilità di apparire nei feed di altri utenti. Nel corso della riunione, gli sviluppatori hanno anche parlato dei motivi per cui i tweet di Musk stanno registrando performance inferiori: in molti potrebbero averlo bloccato, altri silenziato.

Durante la partita in cui i Philadelphia Eagles hanno affrontato i Kansas City Chiefs, Biden ha pubblicato un video di sua moglie Jill Biden che mostrava il suo sostegno agli Eagles: la clip ha ottenuto 29 milioni di impression, mentre quello di Musk si è fermato a 9 milioni di visualizzazioni, ed infatti l’ha cancellato quattro ore dopo.

Nel frattempo, quest’oggi sono rimbalzate le dichiarazioni in cui Elon Musk si è detto pronto a lasciare Twitter ed entro fine 2023 potrebbe nominare un nuovo CEO.