Elon Musk: 'gli impiegati Twitter rimasti sono i migliori', e promette un 'grande bonus'

La forza-lavoro di Twitter è ai minimi storici da quando Elon Musk ne ha assunto il ruolo di CEO: da circa 7.500 impiegati, infatti, l'azienda è passata a poco più di 2.000. Per i pochi rimasti, però, sembrano ora esserci delle buone notizie: Musk, infatti, ha promesso un cospicuo premio per i dipendenti "insostituibili" della compagnia.

L'annuncio arriva a soli due giorni dall'inizio del quarto round di licenziamenti di Twitter, che ha portato anche al "taglio" del posto di lavoro della dipendente Twitter che dormiva nella sede dell'azienda a San Francisco, Esther Crawford, che negli scorsi mesi aveva assunto una posizione dirigenziale nell'ambito del progetto di Twitter Blue. D'altro canto, sembra che questo round di esuberi abbia colpito perlopiù i manager dell'azienda.

Elon Musk ha spiegato che "nella scorsa settimana, abbiamo completato una difficile revisione dell'organigramma di Twitter, focalizzata sul migliorare l'esecuzione futura, utilizzando tutti i feedback che potevamo reperire dall'intera compagnia. I dipendenti che restano sono quelli che sono stati tenuti in più alta considerazione dai colleghi".

Proprio per questo, sembra che questi dipendenti riceveranno un "premio molto significativo" in termini di azioni di Twitter a partire dal 24 marzo. A rivelarlo è un memo interno di Twitter, ottenuto dal portale americano The Verge. Il titolo del documento, chiamato "premi per le performance", sembra fugare ogni dubbio: i dipendenti rimasti a Twitter sarebbero quelli più "performanti", almeno nell'ottica di Elon Musk.

È possibile che il premio sia anche uno strumento per smarcarsi dalle critiche e dal buzz mediatico che i licenziamenti in massa degli ultimi mesi hanno causato attorno a Twitter: dopo l'ultimo round di esuberi, che ha colpito "centinaia" di impiegati (secondo The Verge, dal momento che per ora non ci sono dati ufficiali), sono infatti in molti a temere che l'organico dell'azienda sia troppo piccolo per tenere in vita la sua enorme piattaforma social.