Elon Musk e Grimes sono 'semi-separati'? Il CEO di Tesla ringrazia Elkann? Il riassunto

Quando si tratta di Elon Musk bisogna aspettarsi di tutto. Infatti, l'atipico imprenditore non smette praticamente mai di far parlare di sé, tra l'altro spesso in modi inaspettati. D'altronde, Musk rientra tra le persone più influenti del mondo secondo il Times. In ogni caso, nella "puntata odierna" ci sono "semi-separazioni" ed Elkann.

Sì, avete capito bene. Partendo dalla questione della "semi-separazione", Musk ha dichiarato di essere "semi-separato" da Grimes, la sua compagna con cui ha un bambino di un anno chiamato X Æ A-12. Cosa si intende per "semi-separazione"? Stando a quanto riportato da The Verge e Page Six, la coppia formata dal CEO di Tesla e dalla cantante canadese Claire Elise Boucher (Grimes) avrebbe deciso di "lasciarsi" dopo tre anni.

Tuttavia, Musk ha affermato di essere ancora in buoni rapporti con Grimes, ma che il suo lavoro si svolge principalmente in Texas o comunque in viaggio mentre quello di Claire Elise Boucher ruota principalmente attorno a Los Angeles. In ogni caso, la coppia continua ad amarsi: i due continueranno a crescere insieme X Æ A-12. Questo intende Musk con "semi-separazione".

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nel corso dell'Italian Tech Week di Torino, evento che si è svolto nelle giornate del 23 e 24 settembre 2021, ha fatto capolino, in videochiamata, proprio Elon Musk. Quest'ultimo ha ringraziato John Elkann, presidente di Stellantis, per gli aiuti ricevuti nel periodo "buio" di Tesla, ovvero tra il 2017 e il 2019, quando la produzione della Model 3 non andava esattamente a gonfie vele. In quel contesto, Comau (ora nel gruppo Stellantis) aiutò Tesla realizzando parte delle linee di assemblaggio legate alla Model 3.