Elon Musk si è guadagnato un posto nel museo dei fallimenti, ecco perchè

Il mese di Aprile non è stato indimenticabile per Elon Musk, che ha perso 10 miliardi di Dollari in un giorno, ma nemmeno maggio inizia nel migliore dei modi per il CEO di Tesla e SpaceX. L’imprenditore sudafricano infatti si è guadagnato un posto nel Musem of Failure di di Brooklyn, per quattordici specifiche ragioni.

I motivi che hanno spinto i gestori a dare il benvenuto a Musk nel museo sono tanti: si parte dai nomi insoliti dati ai suoi figli (X AE A-XII ed Exa Dark Sideræl), senza dimenticare il quasi fallimento di Tesla e SpaceX nel 2008, il suo coinvolgimento in PayPal ed il tweet in cui ha minacciato di ritirare Tesla dalla borsa che è sfociato in una causa legale.

A ciò si aggiunge il Guinness World Record per la più grande perdita di patrimonio personale della storia, ed ovviamente il mancato tentativo di ritirare la sua acquisizione di Twitter da 44 miliardi di Dollari.

“Essendo una delle figure, se non la più polarizzante, dell’ultimo decennio, lo status di Elon Musk è oggetto di accesi dibattiti. Certo, Tesla ha rivoluzionato l’industria delle auto elettriche, ma Musk in realtà non ha creato la tecnologia: ha investito in modo intelligente. Investire in iniziative audaci conta come innovazione? Esamina la sua storia e decidi tu stesso: è un fallimento o un successo?” si legge nel memo presente nel museo.

Chiaramente, il Museo cita anche alcuni dei successi di Musk: qui troviamo Tesla e SpaceX che hanno cambiato in maniera importante rispettivamente l’industria automobilistica e quella aerospaziale, oltre che il titolo di persona più ricca del mondo che poi ha perso in quanto superato da Bernard Arnault.