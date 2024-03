Elon Musk: "IA più grande rivoluzione tecnologica, ma nel 2025 non ci sarà più energia"

Il proprietario di X ed amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, ha tenuto un breve intervento durante la conferenza Bosch Connected World, dove ha discusso del futuro del mondo e dell’impatto che avrà l’intelligenza artificiale sulla collettività.

Ancora una volta, Elon Musk ha espresso le sue riserve sull’intelligenza artificiale ed ha evidenziato diverse ripercussioni che l’umanità subirà qualora i Governi Nazionali non dovessero adottare misure per evitare che vada fuori controllo. Il sudafricano pone l’accento sulla crescita di popolarità dei chatbot, che consentono agli utenti di generare anche contenuti ed immagini in pochi secondi.

Musk ha anche aggiunto che l’adozione e la rapida crescita dell’IA aumenta di un fattore di dieci ogni sei mesi: “non ho mai visto alcuna tecnologia avanzare più velocemente di così” ha affermato. Il sudafricano si è anche soffermato sulla crescita dei ricavi di società come NVIDIA che attribuisce all’aumento della domanda di chip AI, ed ha osservato che “ovviamente questo non può continuare a un ritmo così alto per sempre, altrimenti supererà la massa dell'universo, ma non ho mai visto qualcosa di simile. La corsa al chip è più grande di qualsiasi corsa all'oro che sia mai esistita”.

Nonostante tale crescita dell’IA, che Musk definisce “la più grande rivoluzione tecnologica che sia mai esistita”, però, non mancheranno le battute d’arresto. Nella sua visione, infatti, l’elettricità ed i trasformatori non saranno sufficienti per mantenere in funzione queste scoperte tecnologiche e già nel 2025 potrebbero esserci problemi. Proprio qualche ora fa, Intel ha previsto 100 milioni di PC AI in arrivo entro il 2025.