Elon Musk e la sua IA della 'verità': ecco il nome del rivale di ChatGPT

Se l'acquisto di 10.000 GPU da parte di Twitter lascia ben poco spazio all'immaginazione, è ancora difficile decifrare quali saranno gli obiettivi finali del progetto dedicato all'Intelligenza Artificiale avviato da Musk e soci.

Dopo aver fondato X.AI, infatti, il miliardario sudafricano è tornato sull'argomento ai microfoni di Fox News, spiegando che starebbe seriamente valutando di chiamare la sua IA TruthGPT, una dichiarazione d'intenti già dal nome, per uno strumento il cui fine ultimo dovrebbe essere quello di "un'IA che spinge al massimo sulla ricerca della verità, che cerca di comprendere la natura dell'universo" e che, si spera, "faccia più bene che male" al mondo e all'umanità.

A sorprendere, più della filosofia alle spalle del progetto, è in generale tutta la sua iniziativa, dal momento che in tempi non sospetti aveva bollato l'IA come pericolosa per l'umanità insieme ad altri personaggi di spicco come Steve "Woz" Wozniak.

Come se non bastasse, ricordiamo che i natali di OpenAI, azienda madre di ChatGPT, si devono proprio allo stesso Musk insieme a Sam Altman. Insomma

A prescindere dallo scopo, è oggettivo che la nuova avventura di Elon Musk sia iniziata in notevole svantaggio rispetto ai competitor Microsoft e Google. Come sempre, staremo a vedere come si evolverà la situazione ma se volete sapere quali sono gli attuali assetti in questo settore, potrete saperne di più nel nostro approfondimento sulle aziende legate all'IA.