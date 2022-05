Elon Musk inarrestabile: potrebbe far tornare Trump su Twitter e lancia un messaggio UE

Elon Musk non è certamente in grado di stare con le mani in mano. In seguito al botta e risposta con Dimitry Rogozin, l'imprenditore ha infatti attirato l'attenzione per via di dichiarazioni relative a Trump, nonché di un messaggio legato all'UE.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal The Washington Post, nel contesto dell'evento Future of the Car legato al Financial Times, il CEO di SpaceX ha affermato: "Penso che sia stata una decisione moralmente sbagliata. [...] Dal mio punto di vista non era giusto infliggere un ban a Donald Trump. Penso che sia stato un errore, dato che ha alienato gran parte del Paese e alla fine non ha portato Donald Trump a non avere voce".

Musk si riferisce anche al social network di Donald Trump chiamato Truth, che secondo l'imprenditore starebbe portando a un dibattito sempre più frammentato. In parole povere, secondo il CEO di SpaceX un ban permanente non sarebbe la soluzione da intraprendere in questi casi, in quanto potrebbe comportare la creazione di luoghi virtuali che Musk ha definito "francamente peggiori" di quelli già esistenti.

La soluzione sarebbe dunque quella di adottare sospensioni temporanee in questi casi. Questo perlomeno secondo il CEO di SpaceX, che ha invece definito "stupido" infliggere un ban permanente, in quanto potrebbe avere l'effetto contrario di quello sperato, ovvero amplificare la voce delle persone coinvolte. In questo contesto, è arrivato anche uno "spiraglio" da parte di Musk relativamente a Trump.

Infatti, il CEO di SpaceX ha lasciato intendere di voler rimuovere il ban legato al tycoon, una volta che sarà completata del tutto l'ormai ben nota acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari. Tuttavia, c'è da dire che Donald Trump ha già affermato che non tornerebbe su Twitter nemmeno in caso il ban venisse rimosso.

Per quel che concerne, invece, il messaggio legato all'UE, come riportato anche da The Verge, nonché come si può vedere nel video condiviso su Twitter da Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Musk ha dichiarato di essere in linea con la visione dell'Unione Europea per quel che riguarda il Digital Services Act (DSA). Per intenderci, si fa riferimento a un "pacchetto legislativo" pensato per far assumere alle grandi piattaforme del Web la responsabilità di quanto viene pubblicato. Insomma, ancora una volta Musk è riuscito, in poche ore, a far parlare di sé in vari ambiti.