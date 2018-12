Alcuni colleghi hanno avuto modo di testare il sistema di demo, che attualmente non va oltre i 35mph in termini di velocità. Durante il discorso tenuto nel corso dell'evento, Musk ha descritto i tunnel come "un sistema di metropolitana sotterraneo", che muove le auto a velocità molto più elevate rispetto ai limiti consentiti dal codice della strada. Tale sistema secondo lo stesso Musk potrebbe risolvere i problemi di congestione del traffico.

Musk , in una serie di tweet inviati a seguito della pubblicazione della fotografia, ha osservato che il sistema è compatibile con tutti i veicoli autonomi, anche non Tesla . I "binari" sono in grado di trasportare le vetture in modo sicuro ad oltre 150 miglia orarie, una velocità che lo stesso CEO sudafricano ha affermato che "darà la sensazione del teletrasporto". Chiaramente tutti i tunnel includeranno delle corsie per i pedoni e ciclisti.

Come ampiamente annunciato , nella notte italiana Elon Musk ha inaugurato il tunnel sotterraneo di Los Angeles costruito e scavato dalla Boring Company , che ha sostenuto costi per 10 milioni di Dollari .

Le migliori offerte per i tuoi Regali di Natale 2018 : videogiochi, console, hi-tech, smartphone, PC Gaming, TV 4K e tanto altri altri prodotti a prezzo scontato su Amazon , per un Natale da sogno a piccoli prezzi.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 dicembre 2018

This can be applied to any autonomous, electric vehicle, not just Tesla — Elon Musk (@elonmusk) 19 dicembre 2018

Capable of traveling safely at over 150mph. At that speed, it will feel like teleporting within a city. — Elon Musk (@elonmusk) 19 dicembre 2018