Elon Musk ha incontrato Donald Trump, ma su X rassicura: 'non finanzierò nessun candidato'

Un nuovo articolo pubblicato dal New York Times parla di un incontro tra Elon Musk e Donald Trump lo scorso weekend in Florida. L’autorevole quotidiano parla di un meeting “informale” tra il candidato alle presidenziali USA per il Partito Repubblicano ed il CEO di SpaceX e Tesla.

L’incontro sarebbe andato in scena a Palm Beach, e dai due diretti interessati non sono arrivate informazioni ufficiali o dichiarazioni di alcun tipo. Elon Musk, però, dal suo canto ha voluto spegnere subito sul nascere le possibili indiscrezioni che lo volevano vicino al tycoon e sul suo account ufficiale X, proprio nel giorno del Super Tuesday, ha voluto sottolineare che “giusto per essere chiari, non farò donazioni per alcun candidato alle presidenziali degli Stati Uniti”.

La precisazione è risultata doverosa, dal momento che l’articolo pubblicato dal New York Times parlava di un Donald Trump proprio alla ricerca di sovvenzioni per la sua campagna elettorale, che entrerà nel vivo nei prossimi mesi visto che da martedì scorso è risultato chiaro che a sfidarlo sarà l’attuale Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Musk, dal suo canto, avrebbe chiesto a Trump una maggiore presenza sul social network X per attrarre maggiori investimenti a livello pubblicitario. Come noto, Elon Musk ha riabilitato l’account di Donald Trump su X dopo che i vecchi proprietari del social network l’avevano disattivato a seguito degli assalti a Capitol Hill di qualche anno fa.