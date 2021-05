Elon Musk, quanto inquinano i Bitcoin? Quali sono i dati del Dogecoin?

Elon Musk e Tesla hanno ufficialmente fatto marcia indietro sui Bitcoin: la possibilità di acquistare le note auto elettriche mediante questa criptovaluta è stata rimossa a circa un mese dall'annuncio che la introduceva. Il motivo è da ricercarsi nell'impatto ambientale. Ma quanto inquinano i Bitcoin? Cerchiamo di fare chiarezza.

Ebbene, è giusto precisare che nell'ormai ben noto tweet di Elon Musk si legge che l'utilizzo di energia a base di carbonio per quel che riguarda il mining e le transazioni relative ai Bitcoin sta aumentando in modo molto rapido. Per questo motivo, considerando che il carbone ha quelle che Tesla definisce "le peggiori emissioni di qualsiasi carburante", Musk e soci hanno deciso di tirarsi indietro, perlomeno fino a quando tutto non sarà più sostenibile.

Tuttavia, questo non significa che Musk e Tesla abbiano abbandonato l'idea delle criptovalute. Infatti, nello stesso annuncio si legge che si stanno prendendo in considerazione altre soluzioni che utilizzano meno dell'1% dell'energia sfruttata dai Bitcoin per ogni transazione. In parole povere, Musk e soci non stanno "ritrattando" sulle criptovalute, ma hanno deciso che puntare su quella più famosa potrebbe non essere una buona idea, per via del suo impatto ambientale.

Per far comprendere meglio alle persone la decisione, Musk ha pubblicato un tweet in cui è presente un grafico che mostra l'energia utilizzata dai Bitcoin nel corso degli ultimi mesi (la fonte è il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index). Quest'ultimo mostra un incremento molto rapido da ottobre 2020 in poi.

Contate che attualmente si stima un consumo di 149,63 terawattora all'anno. Per intenderci, già a febbraio 2021, quando le stime per il Bitcoin erano di 121,36 terawattora all'anno stando a quanto riportato dalla BBC, era possibile affermare che questa criptovaluta consuma più dell'Argentina (121 terawattora all'anno). Il grafico presente in calce alla notizia descrive la situazione meglio di mille parole.

Ma i Dogecoin, la criptovaluta "preferita" di Musk? Ebbene, stando a Yahoo Finance (che cita alcune statistiche di TRG Datacenters), questi ultimi consumano 0,12 KWh per transazione. Secondo la stessa fonte, i Bitcoin arrivano a 707 KWh.