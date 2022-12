Elon Musk ora si inserisce nel caso Hunter Biden: la vicenda è intricata

Nuovo giorno, nuova vicenda che coinvolge Twitter. In seguito al tentativo di Musk di far tornare gli azionisti, adesso il CEO sta cercando di "fare luce" su una vicenda di qualche anno fa relativa alla piattaforma. Si fa riferimento al caso Hunter Biden, figlio di Joe Biden.

A tal proposito, come riportato da TechCrunch, nonché come si può vedere direttamente mediante il profilo Twitter di Musk, l'imprenditore si è rivolto all'autore, giornalista e podcaster Matt Taibbi, a cui a quanto pare sembrerebbe aver fornito i documenti delle sue "scoperte", per pubblicare su base giornaliera quelli che il CEO chiama i "Twitter Files".

Per comprendere la questione bisogna fare un passo indietro, tornando alla fase precedente le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America del 2020, più precisamente all'ottobre del 2020. In quell'occasione, il New York Post pubblicò uno scoop relativo al laptop di Hunter Biden, figlio dell'attuale Presidente. In parole povere, dal portatile sarebbero state inviate alcune e-mail spinose, che metterebbero in luce "aiuti" di Joe Biden negli affari del figlio.

Più precisamente, nel 2015 ci sarebbe stato un incontro tra l'attuale Presidente (che all'epoca era vicepresidente) e un dirigente di un'azienda energetica ucraina legata a Hunter Biden. Biden in precedenza aveva affermato di non essere mai stato coinvolto in affari relativi al figlio. Per il resto, nel succitato laptop sarebbero state scovate anche immagini che mostrerebbero Hunter Biden in situazioni sessualmente esplicite e legate al mondo delle droghe. Nella fase seguente l'uscita dello scoop, negli Stati Uniti d'America si discusse molto sul fatto che si potesse trattare di un'operazione di disinformazione russa, in un periodo delicato come quello delle elezioni.

Le accuse di Musk sono ora relative a un presunto "insabbiamento" da parte di Twitter di queste informazioni (di mezzo ci sarebbe, secondo l'imprenditore, anche il team legato alla campagna elettorale di Biden) e si sta dunque cercando di "fare luce" su quanto sarebbe avvenuto internamente all'azienda in merito a quella decisione, presa poco prima delle elezioni nel contesto citato in precedenza.

Il modo usato da Musk per cercare di "fare luce", adesso che il social network è di sua proprietà, è pubblicare le conversazioni dell'epoca interne a Twitter, che secondo l'imprenditore dimostrerebbero un "insabbiamento". La prima parte dei "Twitter Files" è dunque stata resa disponibile nella giornata del 3 dicembre 2022 da parte del succitato Matt Taibbi.

Il contenuto riguarda alcune e-mail tra le alte cariche di Twitter dell'epoca, leader politici e membri del team legato alla campagna elettorale di Biden. La discussione che emerge sta già facendo discutere, in quanto secondo fonti come The Verge quanto emerso finora mostrerebbe semplicemente un team che discute su come effettuare una decisione importante in termini di moderazione in un periodo delicato.

Insomma, Musk sta ancora una volta attirando l'attenzione con le sue operazioni seguenti l'acquisizione di Twitter, andando a inserirsi in questioni quantomeno spinose e attirando nel mezzo accuse di voler "ripristinare la fiducia del pubblico". C'è già chi definisce la vicenda un "flop", ma sicuramente quanto fatto da Musk non sta passando inosservato. Matt Taibbi ha in ogni caso affermato che "non ci sono prove [...] di alcun coinvolgimento del Governo nella storia del laptop". Nel frattempo, in alcune immagini relative alla vicenda sarebbero state rese pubbliche e-mail come quella di Dorsey: la questione è sicuramente intricata.