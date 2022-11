Elon Musk e l'insolito processo: tra richieste di 'sobrietà' e possibile nuovo CEO Twitter

In seguito ai licenziamenti di alcuni dipendenti Twitter (avvenuti anche direttamente mediante il social network) e all'ultimatum relativo all'impegno, Elon Musk torna a far parlare di sé (anche se ormai lo fa di continuo). Questa volta, il CEO, o come volete chiamarlo, ha testimoniato per un processo legato a Tesla.

Più precisamente, si fa riferimento a una testimonianza del 16 novembre 2022 relativa a un processo che contesta l'importante pacchetto retributivo per Musk approvato da Tesla. In parole povere, si sta cercando di stabilire se il consiglio di amministrazione dell'azienda abbia agito in modo appropriato e se Musk abbia avuto un'influenza indebita sulla decisione. In questo ambito, come riportato da The Verge, nonché come fatto notare da The Chancery Daily su Twitter, il CEO/Technoking è stato al centro di dichiarazioni definibili "insolite".

Una delle richieste che sta facendo maggiormente il giro del Web è quella relativa alla "sobrietà" di Musk. In che senso? Alla domanda "Eri sobrio come una pietra quando ti è venuto in mente il titolo Technoking per te stesso, giusto?", Musk ha risposto con un "sì" poco convinto. Al netto dell'ironica situazione che si è venuta a creare, durante la testimonianza sono emerse anche questioni importanti.

Infatti, Musk ha espresso la volontà di nominare un nuovo CEO di Twitter in futuro, affermando di non voler essere l'amministratore delegato di alcuna azienda. "Mi aspetto di ridurre il mio tempo a Twitter e trovare qualcun altro che gestisca l'azienda nel tempo", ha spiegato Musk. L'imprenditore ha inoltre indicato di non vedere bene il ruolo di CEO per sé stesso perché quest'ultimo è spesso incentrato sul business, mentre la sua visione è più quella di un ingegnere che sviluppa tecnologia.

Tra l'altro, a una domanda relativa alla Tesla Roadster che sta viaggiando nello Spazio, Musk ha affermato che si tratta di "un'opera d'arte che durerà milioni di anni". Non è mancata inoltre una "frecciatina" alla SEC: "non riesce a indagare su cose su cui dovrebbe e pone troppa attenzione su cose che non sono rilevanti", ha affermato l'imprenditore. Tra gli esempi effettuati da Musk c'è la recente bancarotta dell'exchange di criptovalute FTX, situazione in cui secondo il CEO/Technoking non sarebbe stata posta la giusta attenzione.

Per il resto, sempre durante la testimonianza Musk ha affermato che nessuno approva i suoi tweet, nonostante un accordo del 2018 con la SEC stabilisca che le sue comunicazioni pubbliche dovrebbero essere supervisionate. A tal proposito, il CEO/Technoking ha affermato che "un accordo fatto sotto costrizione, non è valido, come fondamento di legge". Insomma, Musk è Musk.