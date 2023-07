Elon Musk, insulti contro Zuckerberg: lo definisce 'cornuto' e lo sfida in un contest hot

Il riscontro ottenuto da Threads di Meta proprio non sembra andare giù ad Elon Musk, che a pochi mesi dall’acquisto di Twitter si è ritrovato di fronte un competitor che ha già toccato quota 100 milioni di iscritti in meno di una settimana.

Il sudafricano non sta facendo nulla per nascondere il suo dissenso, ma probabilmente nel weekend è andato un pò oltre con due tweet che - manco a dirlo - sono immediatamente diventati virali.

Come si può vedere nell’embedd presente in calce, a poche ore di distanza Musk ha prima definito “un cornuto” il rivale (“Zuck is a cuck”), e poi ha proposto di chiudere la faida che dura da mesi in maniera differente: un contest in cui si misuri la lunghezza dei rispettivi organi genitali.

Già da prima del lancio di Threads, si parla di un possibile incontro di MMA tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, per cui si è parlato anche del Colosseo come possibile location. I rapporti tra i due però si sono ulteriormente incrinati negli ultimi giorni: a quanto pare Twitter sarebbe anche pronta a citare in giudizio Meta per lo sviluppo del nuovo social network di solo testo che rappresenta un competitor importante, come confermato anche dai numeri.