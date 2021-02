Elon Musk ha invitato il presidente russo Vladimir Putin su Clubhouse

L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha invitato il presidente russo Vladimir Putin, ad unirsi a lui su Clubhouse. L’invito è arrivato, ovviamente, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, dove ha scritto che “sarebbe un grande onore parlare con te”.

Lo stesso tweet Musk l’ha pubblicato anche in lingua russa, taggando l’account ufficiale del Cremlino, da cui però ovviamente non sono arrivate risposte. Il CEO sudafricano non ha nemmeno spiegato di cosa vorrebbe parlare con Putin.

Elon Musk è stato tra i primi iscritti a Clubhouse, il social network del momento che si basa esclusivamente sull’audio, a differenza di quanto avviene su Facebook, Twitter ed Instagram.

Clubhouse è disponibile solo su iOS al momento, ma è in arrivo anche su Android. Almeno al momento però è accessibile solo tramite invito, ma è probabile che nel giro di qualche settimana venga aperto al pubblico.



Negli ultimi giorni l'account Twitter di Musk è stato oggetto di notizie per i continui tweet sul mondo delle criptovalute, in particolare sul Bitcoin e Dogecoin: ad inizio settimana Tesla ha annunciato un maxi acquisto da 1,5 miliardi di Dollari, che è stato seguito anche dall'annuncio di Mastercard che entro fine anno inizierà a supportare i pagamenti attraverso le monete virtuali.