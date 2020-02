Anche Elon Musk ha invitato gli utenti a cancellarsi da Facebook

Alla lunga lista di celebrità e VIP che hanno deciso di aderire alla campagna #DeleteFacebook, si è aggiunto anche Elon Musk. L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, a sorpresa qualche giorno fa ha pubblicato un tweet contenente solo l'hashtag, in risposta ad alcuni messaggi inviati da Sacha Baron Cohen.

Cohen è uno dei più critici nei confronti della società di Mark Zuckerberg, ed ha affermato che, dato che "non permettiamo ad una persona di controllare l'acqua ed elettricità per 2,5 miliardi di persone, perchè dovremmo consentire ad un uomo di controllare le informazioni visualizzate da 2,5 miliardi di persone? Facebook deve essere regolato dai governi, non governato da un imperatore".

Poco dopo, il fondatore di Tesla ha risposto al lungo tweet con l'hashtag #DeleteFacebook, quasi per invitare i propri follower a leggere cosa aveva scritto in precedenza Cohen e convincerli a cancellarsi dal social network.

Musk è stato a lungo critico nei confronti di Facebook. L'imprenditore sudafricano si è scontrato con il collega Zuckerberg sul tema dell'intelligenza artificiale qualche anno fa.

Di recente Elon Musk si è scoperto anche produttore musicale. La sua prima canzone infatti è tra le più ascoltate al mondo su SoundCloud, ed ha totalizzato nella prima settimana di disponibilità oltre 2,17 milioni di ascolti. Le azioni Tesla lo scorso 4 Febbraio hanno superato quota 780 Dollari.