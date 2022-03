Elon Musk invitato da Zelensky in Ucraina dopo la guerra, intanto arrivano altri Starlink

Con l’invio di parabole Starlink in Ucraina da parte di Elon Musk, iniziativa pensata in risposta a un tweet del Vice-Primo Ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, il magnate sudafricano si è guadagnato il rispetto anche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il quale ha discusso di molti progetti durante una videochiamata.

Nell’account Instagram ufficiale di Zelensky è infatti apparso nella giornata di ieri un breve video che mostra il presidente ucraino ed Elon Musk parlare in videochiamata di alcuni piani importanti per il futuro, tra cui un invito formale in Ucraina alla fine della guerra con la Russia. La didascalia del filmato è la seguente: “Ho parlato con Elon Musk, gli sono grato per avere supportato l’Ucraina nelle parole e nei fatti. Prossima settimana riceveremo un altro lotto di sistemi Starlink per le città distrutte. Abbiamo discusso di possibili progetti spaziali, ma ne parleremo meglio dopo il conflitto”.

Il rapporto tra i due sembrerebbe quindi eccellente, tanto che in ballo ci sarebbero anche piani per una collaborazione tra l’Ucraina e SpaceX, anche se riguardo a ciò vi sono ancora numerosi punti di domanda.

Ovviamente non è mancata una risposta da parte della controparte nel conflitto: il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin, infatti, ha manifestato il suo malcontento per l’appoggio all’Ucraina da parte di Elon Musk, in quanto avrebbe consentito alla popolazione ucraina di riconnettersi a Internet grazie all’aiuto esterno. Per tale ragione, l’Agenzia spaziale russa si è detta pronta a chiudere definitivamente la collaborazione con organizzazioni spaziali occidentali come SpaceX, di cui Elon Musk è CEO.

Nel frattempo, lo stesso Elon Musk ha avvertito gli ucraini del rischio tracciamento per le parabole Starlink.