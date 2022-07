Elon Musk è in Italia ed ha incontrato Papa Francesco: su Twitter la foto con i 4 figli

Anche Elon Musk, come milioni di turisti da tutto il mondo, non ha resistito all'incredibile fascino del Bel Paese e da ieri è in Italia insieme ai suoi quattro figli. A confermare le indiscrezioni trapelate in rete e pubblicate dai principali quotidiani ci ha pensato lo stesso miliardario, con una foto pubblicata ovviamente su Twitter.

Come si può vedere in calce, Musk nella serata di ieri ha incontrato in Vaticano Papa Francesco insieme ai suoi quattro (dei sette) figli. Il magnate ha fatto visita al Pontefice a Casa Santa Marta dove annuncia da quando è salito sul Soglio di Pietro e si è detto "onorato di aver incontrato il Papa".

Effettivamente, la conferma che Musk fosse in Italia era arrivata proprio qualche giorno fa dal bot Twitter che segue i movimenti del jet di Elon Musk, di cui abbiamo parlato su queste pagine, il quale aveva registrato l'arrivo del CEO di SpaceX e Tesla a Ciampino alle 13, salvo poi ripartire cinque ore dopo.

Secondo quanto trapelato, Musk ed i suoi quattro figli (Damian, Griffin, Kai e Saxon, avuti dalla relazione con la scrittrice Justine Wilson) ora sarebbe a Venezia, un'altra città unica al mondo che attira milioni di turisti. Manca all'appello il figlio che di recente ha disconosciuto Elon Musk come padre e che ha annunciato le intenzioni di cambiare genere.