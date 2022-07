Elon Musk e Jeff Bezos hanno perso 120 miliardi di Dollari nei primi sei mesi del 2022

Interessante dato pubblicato da Bloomberg, che mostra come le dieci persone più ricche del mondo stiano risentendo gli effetti della crisi economica e del crollo delle borse, legate all’aumento dell’inflazione e la guerra in Ucraina.

Come spiegato nel rapporto che accompagna il Bloomberg Billionaires Index, i dieci paperoni del mondo hanno perso in totale 250 miliardi di Dollari nei primi sei mesi del 2022. Elon Musk e Jeff Bezos, rispettivamente al primo e secondo posto, hanno visto i loro patrimoni calare di 120 miliardi di Dollari da Gennaio a Giugno 2022 e secondo gli analisti hanno sofferto in maniera importante il peggior crollo delle borse dagli anni 70. Il titolo Tesla nel 2022 ha riportato un calo del 43% nel 2022 (oggi sono arrivati i dati che Tesla ha smesso di crescere dopo due anni da record), mentre le azioni di Amazon sono in rosso del 35%.

A soffrire però è anche Bill Gates, un’altra personalità di spicco della classifica sebbene non figuri tra le prime posizioni da anni.

Nella lista solo i due indiani Gutam Adani e Mukesh Ambani hanno registrato un incremento dei patrimoni netti, rispettivamente a 22,1 e 3,05 miliardi di Dollari. Il primo è il proprietario della più grande miniera di carbone dell’India, ed a causa delle tensioni energetiche ha tratto enorme vantaggio, mentre il secondo è proprietario di una raffineria.

