Elon Musk lancia la nuova azienda: xAI è composta anche da ricercatori Google e OpenAI

Nel bel mezzo del marasma Musk contro Zuckerberg, il primo torna ora a far accendere i riflettori su di sé (qualcuno potrebbe chiedersi se siano mai realmente spenti) mediante l'annuncio della formazione di una nuova azienda chiamata xAI, che tra l'altro vede di mezzo nomi associati ad altre grandi organizzazioni del settore.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Washington Post, nonché come immancabilmente annunciato dallo stesso Musk su Twitter (pubblicato nella serata italiana del 12 luglio 2023, il tweet ha già superato le 7 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo), la nuova società è stata formata per "comprendere la realtà", per usare le parole dell'imprenditore.

Quest'ultimo non si è in realtà espresso molto in merito a ciò che riguarda la novità, ma ha pubblicato un tag relativo alla pagina Twitter di xAI, che al momento in cui scriviamo raccoglie già oltre 150.000 follower. In realtà anche quest'ultima è piuttosto "misteriosa", ma nel primo tweet si legge: "Quali sono le domande fondamentali senza risposta?".

È proprio in risposta a quest'ultimo tweet che Musk si è chiesto: "E quali sono le domande sconosciute fondamentali? Quando conosci la domanda giusta da porre, la risposta è spesso la parte facile, come direbbe il mio eroe, Douglas Adams". In parole povere, l'azienda avviata da Musk sembra avere l'obiettivo di "comprendere la reale natura dell'universo".

Come ben potete immaginare, il tutto sta un po' "spiazzando" un ampio numero di persone, come d'altronde hanno fatto diverse altre mosse di Musk nel recente periodo. In ogni caso, visitando il portale ufficiale di xAI, vengono messi in evidenza i nomi che compongono il team della nuova azienda.

Per ora ci sono 11 dipendenti, provenienti anche da aziende importanti del settore come OpenAI e DeepMind (Google). Ci sono tra l'altro personalità legate all'Università di Toronto e al mondo dell'intelligenza artificiale in generale. Nella giornata del 14 luglio 2023 ci sarà una sessione Twitter Spaces in cui i coinvolti risponderanno alle domande. Per il resto, l'azienda viene indicata come separata da X Corp, ma sappiamo che "lavorerà a stretto contatto con X (Twitter), Tesla e altre compagnie per effettuare progressi nella missione".