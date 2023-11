Elon Musk lancia Grok, l'intelligenza artificiale di xAI rivale di ChatGPT

A qualche mese dall'annuncio dell'azienda xAI, è arrivato il momento per Elon Musk e soci di "sfidare" ChatGPT e OpenAI (realtà ben nota all'imprenditore, dato che ha contribuito a fondarla insieme a Sam Altman nel 2015, salvo poi allontanarsi col tempo). Ora, infatti, c'è stato il primo reveal del progetto Grok.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch ed Engadget, si fa riferimento a un LLM (large language model) addestrato anche sfruttando 10.000 GPU NVIDIA acquistate da xAI nella prima metà del 2023. A livello di data set, oltre ai dati di The Pile (set di dati praticamente onnipresente lato LLM), si è fatto uso di dati legati a X (ex Twitter). Infatti, il motore di ricerca "live" del chatbot si basa proprio su quest'ultimo social network.

Grok è in grado di gestire input fino a 25.000 caratteri, superando da questo punto di vista il diretto rivale ChatGPT. Per intenderci, al giorno d'oggi quest'ultimo ha un limite di 4.096 caratteri per input e output, salvo l'utilizzo di istruzioni separate nella medesima conversazione IA. Essenzialmente, dunque, gli utenti di Grok hanno la possibilità di scrivere input oltre 5 volte più lunghi rispetto a quanto proposto dalla soluzione di OpenAI.

Guardando al futuro, è già stato annunciato che il chatbot di xAI introdurrà API per le terze parti e generazione di immagini IA, nonché riconoscimento di immagini e voce. Un altro aspetto sottolineato sin da questa fase preliminare è che Grok verrà integrato nativamente nelle auto Tesla. In ogni caso, per ora il chatbot di Elon Musk e soci è disponibile in versione preliminare solamente per alcuni utenti selezionati.

Tuttavia, in un post di Musk datato 4 novembre 2023 si legge che, non appena uscirà dalla cosiddetta "early beta", Grok diventerà disponibile anche per tutti i clienti X Premium+, che ricordiamo rientra tra i nuovi abbonamenti di X e all'estero costa 16 dollari al mese. Per il resto, l'imprenditore ha confermato che il chatbot potrà utilizzare l'umorismo per le risposte. Sì, sembra tutto molto "stile Musk".