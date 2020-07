Elon Musk lancia gli short di Tesla in edizione limitata a 69,420 dollari!

Elon Musk non smette mai di stupire. Questa volta l'atipico imprenditore, a poche ore dal tweet di sostegno a Kanye West per la candidatura come Presidente degli Stati Uniti d'America, ha annunciato l'apertura delle "vendite" degli short ufficiali di Tesla in edizione limitata. Sì, avete capito bene.

L'annuncio è ovviamente arrivato tramite il profilo Twitter ufficiale di Musk: il fondatore di Tesla ha fatto sapere che gli short sono ora disponibili in pezzi limitati sul sito ufficiale dell'azienda. Entrando nel portale, si nota subito il prezzo: 69,420 dollari. Insomma, quella dell'atipico imprenditore sembra essere una mossa "provocatoria", considerando anche il fatto che i pantaloncini risultano "out of stock".

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Musk ha pure fatto mettere la scritta "S3XY" a caratteri cubitali sul retro, come potete vedere nell'immagine di copertina. Non si è ben capito il motivo della mossa del fondatore di Tesla, ma secondo alcuni sarebbe il suo modo per festeggiare gli ottimi risultati finanziari ottenuti recentemente, "burlandosi" un po' della concorrenza (ricordiamo che in passato sono stati in molti a nutrire seri dubbi in merito al successo dei progetti dell'iconico imprenditore).

Inoltre, tutto fa pensare che il numero "420" non sia casuale, dato che era la cifra a cui aveva promesso di acquistare le azioni Tesla nel 2018, suggerendo che l'azienda sarebbe stata tolta dai listini pubblici. Tra l'altro, proprio da lì partirono le indagini della SEC. Nemmeno il numero "69" sembra essere messo lì a caso, conoscendo Musk.