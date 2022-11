Elon Musk lancia un nuovo sondaggio: devono tornare tutti su Twitter?

In seguito alle accuse mosse da Musk agli attivisti, che il CEO ha "incolpato" per la mancata formazione di un consiglio di moderazione ad hoc per Twitter, l'imprenditore è tornato ad attirare l'attenzione per via del lancio di un nuovo sondaggio. Ora, Musk sta chiedendo agli utenti se deve o meno sbloccare pressoché tutti gli account bannati.

Sì, avete capito bene: come riportato da The Verge, nonché come potete vedere direttamente sul profilo Twitter di Elon Musk, quest'ultimo si sta rivolgendo al pubblico per decidere se il social network dovrebbe riammettere tutti a livello generale su Twitter o meno, chiaramente a condizione che questi profili "non abbiano infranto la legge o siano coinvolti in uno spam eclatante".

Al momento in cui scriviamo, ovvero nella serata del 23 novembre 2022, il numero di voti relativi al sondaggio lanciato da Musk ha già superato il milione. Sarà possibile votare fino al 24 novembre 2022, giornata in cui presumibilmente il CEO prenderà la decisione in merito alla questione. Insomma, l'imprenditore sta continuando, nonostante tutto, per la sua strada.

Ricordiamo che di recente Musk ha rinviato il nuovo sistema di verifica di Twitter a tempo indefinito, nonché ha affermato che non ha intenzione di riabilitare profili come quello di Alex Jones, legato ad alcune teorie del complotto. Cosa accadrà nelle prossime ore? Staremo a vedere: da Musk ci si può aspettare di tutto.