Elon Musk lancia un sondaggio sulla sua offerta d'acquisto di Twitter: è un plebiscito!

La giornata di ieri è stata senza dubbio caratterizzata dalla notizia dell’offerta d’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, per un importo intorno ai 43 miliardi di Dollari (pari a 54,20 Dollari per azione), e mentre una risposta ancora non è arrivata, il CEO sudafricano ha lanciato un sondaggio sul suo account Twitter.

Musk, nello specifico, ha chiesto se “privatizzare Twitter a 54,20 dollari ad azione dovrebbe essere una decisione degli azionisti non del consiglio di amministrazione”. La risposta è stata un plebiscito: a fronte di 2,162 milioni di voti, l’83,9% ha risposto si e la restante parte no.

Interessante anche uno scambio di battute con Cernovich, che ha posto all’attenzione di Elon Musk una domanda: “perchè l’Arabia Saudita è così ossessionata dal bloccare l’accordo, e perchè i media del regime lo stanno nascondendo?” chiede Cernovich, a cui l’uomo più ricco del mondo ha risposto con un laconico “bella domanda”.

Proprio un fondo che possiede una partecipazione di Twitter, infatti, è stato tra i primi ad opporsi all’accordo che però ancora non è stato valutato sebbene alcune indiscrezioni affermino che l’offerta sarebbe giudicata sgradita dal CDA di Twitter. Si tratta senza dubbio di una questione da seguire attentamente e che sicuramente nelle prossime settimane farà segnare degli importanti aggiornamenti.