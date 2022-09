Elon Musk lancia su Twitter il Cyberwhistle di Tesla da pagare in Dogecoin

Dopo aver approfondito la carriera scolastica di Elon Musk, torniamo a fare riferimento al CEO di SpaceX per via del lancio di un prodotto chiamato Cyberwhistle.

I più attenti tra di voi saranno sicuramente a conoscenza del fatto che in realtà il Cyberwhistle di Tesla esiste già da tempo. Tuttavia, di recente Musk ha "rilanciato" il prodotto: se un tempo quest'ultimo costava 50 dollari, adesso è possibile pagarlo solamente mediante 1.000 Dogecoin (circa 59,30 euro al momento in cui scriviamo). Spoiler: come ben potete immaginare e come potete vedere sul portale ufficiale di Tesla, il fischietto viene già indicato come "out of stock".

Insomma, il CEO di SpaceX ne ha combinata un'altra delle sue, questa volta nel bel mezzo delle questioni relative all'acquisizione di Twitter, da cui Elon sta cercando di ritirarsi. In ogni caso, Musk non sembra tirarsi indietro invece in alcun modo dai suoi classici tweet, tanto da aver scritto, nella giornata del 14 settembre 2022, che Tesla sta lavorando per "rendere il suono del fischietto molto più forte".

Elon continua dunque a far parlare di sè, tra eventi di Halloween di Neuralink e colpi di scena relativi all'acquisizione di Twitter. Poteva mancare la criptovaluta preferita dell'imprenditore, i Dogecoin, in tutto ciò? Ovviamente no.