Elon Musk lancia una tavola da surf da 1500 dollari: è sold out in pochi minuti

Mentre impazzano online i rumor che vogliono l'approdo di Tesla nel mercato smartphone, Elon Musk ha lanciato una tavola da surf in Limited Edition venduta al prezzo di circa 1500 dollari, che è andata sold out in pochi minuti.

Nella pagina dello shop dedicata a Limited Edition Tesla Surfboard, si legge: "Progettato dal Tesla Design Studio in collaborazione con Lost Surfboards e Matt 'Mayhem' Biolos, produttore di tavole da surf per gli atleti del World Surf League Championship. La tavola Tesla Limited Edition presenta un mix delle stesse finiture opache e lucide di alta qualità utilizzate su tutte le nostre auto. Il deck è rinforzato con una fibra di carbonio "Black Dart", ispirata agli interni delle nostre vetture". Il tutto ovviamente accompagnato da alcune immagini, come quella che potete vedere sotto questa news.

Tanto è bastato a Tesla e Musk per vendere tutte le unità disponibili in pochi minuti. Il tutto senza particolari campagne pubblicitarie. Insomma, in attesa di sapere se la società californiana entrerà anche nel mercato degli smartphone, gli appassionati hanno già potuto acquistare delle tavole da surf targate Tesla in edizione limitata.

Da notare come la pagina in questione fosse stata messa offline per qualche minuto nella giornata di ieri, salvo poi ritornare online, come riportato dai colleghi di TechCrunch.